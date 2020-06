Eva Decastelo se pochlubila pořádně provokativními snímky: Tentokrát se jí do očí dívat nezvládnete

Eva Decastelo Foto: Instagram E. Decastelo

Od toho, aby vklouzla do plavek, ji neodradí ani déšť. A je to dobře. Na Evu Decastelo (41) je totiž radost pohledět.

Moderátorka a herečka chtěla nachytat trochu bronzu na slunci, to ale moc nevyšlo a místo slunečních paprsků její tělo svlažil déšť.

„Zbytek těla je nefotitelný, ale takhle to ještě jde. 10 minut poté, co jsem nafotila tyhle fotky, začalo pršet,“ svěřila Eva, která se pochlubila provokativními snímky. Víc než co jiného, vás na nich na první pohled zaujme její bujný dekolt, který dala před objektivem na odiv.

„Chtěla bych mít tak nefotitelný zbytek těla, jako máš Ty,“ napsala jí k fotkám bývalá moderátorka Novy Marta Ondráčková. „Krásný pohled na krásnou ženu s krásným tělem a úžasnýma prsama,“ vzkázal Evě jeden z mnoha fanoušků. ■