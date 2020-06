Ilustrační foto Profimedia.cz

Chlapec na videu se postavil před úkol mečem rozpůlit jablko. To postavil na dva špalky, ale ke své smůle hned vedle gumového bazénu. Stalo se přesně to, co čekáte: ovoce minul a máchnutím rozpáral bazén, který zaplavil zahradu.