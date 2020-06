Vendula Pizingerová rozněžnila fanoušky: Pochlubila se romantickou fotkou s těhotenským bříškem

Vendula Pizingerová Foto: Instagram V. Pizingerové

To, že si požehnaný stav ve svých 48 letech užívá, čiší i z fotky, kterou se nyní pochlubila. Na romantickém snímku je těhotná Vendula v zelených šatech uprostřed přírody a hladí si své rostoucí bříško.

„Vendulka krásná, bříško Vám svědčí,“ stálo v jedné ze zpráv, které se pod příspěvkem na sociální síti začaly hromadit.

Fotkou s rostoucím bříškem Vendula rozněžnila všechny své fanoušky. „Vendulko, vy budete překrásná mamina. Co to melu? Vždyť tou už přece roky jste. Opatrujte se,“ bylo v dalším z mnoha vzkazů, ve kterých lidé mimo jiné psali, že to nastávající mamince v požehnaném stavu velmi sluší. ■