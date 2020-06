Jitka Zelenková (70) se kvůli osudové lásce, kterou později měla i Bartošová, trápila 11 let. Půvaby ale neztratila

Jitka Zelenková slaví jubileum. Profimedia.cz

Tato zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem, v jejímž repertoáru jsou především balady, swingové a jazzové písně a šansony, patří ke stálicím naší hudební scény už víc než 50 let. A není snad posluchače, který by neměl rád její hity Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout, Zázemí, Rád, či duety Kéž jsem to já s Karlem Gottem (✝80) a Takový nejsi s Karlem Zichem (✝55).