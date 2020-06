Za tyhle fotky to schytala od mámy: Mladá zpěvačka na nich pózuje nahoře bez

Leigh-Anne Pinnock Profimedia.cz

Zpěvačka z kapely Little Mix Leigh-Anne Pinnock minulý týden na Instagramu zveřejnila sérii fotek, na nichž odhazuje vrchní díl plavek a pózuje nahoře bez. U fanoušků s nimi zabodovala, doma už méně.

Jak mladá zpěvačka řekla deníku The Mirror, za zveřejnění takových snímků dostala „sprda“ od maminky. „Postovala jsem fotky a moje máma na to: Leigh-Anne! To je trochu moc!“

Ani u starší sestry nenašla zastání: „Teď se cítím fakt špatně. Ale zároveň bych řekla, že lidé už udělali horší věci,“ říká Pinnock.

Zpěvačka před pár dny oznámila zásnuby s dlouholetým partnerem Andrem Grayem. „Lidi, podívejte se, co se právě stalo... Normálně to udělal a já řekla ‚ano‘. Budu si brát svou spřízněnou duši, vysněného muže... Nemám slov, takže si jdu ještě poplakat,“ napsala fanouškům k fotce, na níž ukázala i zásnubní prsten. ■