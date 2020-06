Astronomický nájem Zuzany Belohorcové. V luxusní rezidenci v Miami platí 212 tisíc korun měsíčně

Zuza Belohorcová s manželem na balkoně luxusního bytu, který nyní opouští. Foto: archiv z. Belohorcové

O jaké částce je řeč? "Je to 9000 dolarů měsíčně (cca 212 tisíc Kč - pozn.), a to jen proto, že to každý rok předplácíme na rok dopředu, jinak by to bylo 11 tisíc dolarů," řekla Super.cz Zuzka.

S manželem Vlastou a dětmi se tak stěhují do rodinného domu. Doposud ho měli řešený jako apartmány, které pronajímali. Ale protože turismus v Americe stagnuje, rozhodli se dům přestavět k vlastnímu bydlení.

"Teď bydlíme v nejluxusnějším domě na South Beach, jsou tu dokonalé služby, servis je neuvěřitelný. Domeček bude zase něco jiného, bude to více soukromé. Budeme mít svůj dům, bazén, saunu," uvedla Belohorcová.

"Každého postihla pandemie, i nás samozřejmě. Ale taková je doba, nic se nedá dělat. Těším se na nové věci. Doufejme, že se nám byznys zase otevře. Je to jeden z důvodů, proč je manžel znechucený. Náš byt stojí 4,5 miliónů dolarů, a i kdybychom ho vlastnili, budeme platit poplatky, které čítají zhruba 4 tisíce dolarů. Třeba se přestěhujeme do domu a zůstaneme v něm," uzavřela slovenská kráska žijící za oceánem. ■