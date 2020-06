Chybělo málo, a mohl by hrát Peyraca i bez maskérů: Jan Kopečný trénuje švihání bičem, už si poranil tvář

Jan Kopečný se učí švihat bičem. Super.cz

Když hrál mušketýra, naučil se šermovat, teď ho čeká ještě náročnější sport, i když tak švihání bičem na první pohled nevypadá. "Já mám tyhle klukovské věci rád, takže je to vždycky výzva, ať už šerm anebo právě tohle," řekl Super.cz zpěvák Jan Kopečný (30) při zkoušce muzikálu Cikáni jdou do nebe.

"Zatím s bičem neumím, ale už jsme si to samozřejmě s kolegy zkoušeli, i když nás všichni varovali, abychom nepráskali, dokud to pořádně neumíme. Poměrně záhy jsem švihnul sám sebe do obličeje a udělal jsem si šlic přes tvář," svěřil, že být rána ještě o něco silnější, v Angelice by už nemusel hrát Nicolase, ale rovnou hraběte Peyraca, a ani by nepotřeboval maskéra, který by mu namaloval jizvu.

Stejně jako všichni herci a zpěváci už se Honza na jeviště těší, se svojí kapelou Botox nedělali během karantény ani streamy. "Čekali jsme na rozvolnění a 19. června máme první koncert na pražském Výstavišti. V létě jsme měli jet velké festivalové turné, což se nestane, to jsme obrečeli. Budou jen nějaké menší akce," upřesnil.

A co dělal během dvouměsíční pauzy? "Kromě klasiky, jakou je vyřizování restů a odpovídání na maily, jsem se věnoval hlavně rekonstrukci bytu, který jsem si pořídil. Třeba jsem obouchával zdi a dělal další hrubé práce, na které není potřeba odborník. Teď už přijdou ty náročnější práce jako je elektrika, voda a podlahy, které sám nezvládnu," prozradil. ■