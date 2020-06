Zuzana Belohorcová promluvila o situaci na Floridě: Policie tu musí být rázná a tvrdá!

Zuzana Belohorcová Foto: archiv Z.Belehorcové

"Pláže měly být otevřené v pondělí, ale kvůli protestům reopening zrušili. Byly protesty v Downtown, tady je to naštěstí poklidnější, sem se nedostali. Lidé se na to připravují. Byli jsme rádi, že se to tu začíná probouzet po covidu k životu, ale vše zase zavřeli, vše je zabedněné, banky, obchody, máme zákaz vycházení po osmé hodině večer, obchod s počítači je obložený dřevem," řekla Super.cz moderátorka.

"South Beach, kde žijeme, je odkázané na turismus, bude to těžké. Byla jsem smutná, že místo toho, aby se lidé vzchopili a začali pracovat, začaly nepokoje, protesty. Myslím, že to už není ani o smrti George Floyda, už je to o něčem jiném. Masa lidí si z toho vytvořila svůj boj, rabují, devastují, co vidí a s tím naprosto nesouhlasím," vysvětluje.

Sama říká, že se k politice nechce vyjadřovat, ale kdyby Evropané v Americe žili, možná by na sociální síť nyní nepostovali černou stěnu a vnímali by situaci jinak.

"Tady policie musí být rázná a tvrdá. Tady by jim opravdu lidé skákali po hlavě. Je tu opravdu obrovská masa lidí, která je nezvládnutelná. Nesouhlasím s nějakými věcmi, ale všechno má dvě strany mince," dodala. ■