Zadeček vyšpulený přímo do objektivu: Rihanna nafotila další žhavé snímky v prádle

Rihanna Profimedia.cz

Není se čemu divit, je z ní úspěšná podnikatelka, která založila vlastní značku a od kosmetiky se dostala až k oblečení, doplňkům a prádlu. Vzhledem k tomu, že i na módní přehlídky volila modelky všech velikostí, je sama tím nejlepším lákadlem pro potenciální zákazníky. Její křivky totiž nejsou velikosti XS a díky jejím oblým tvarům si mohou vybrat i dívky s pár kily navíc.

Rihanna přesně před 15 lety vydala svůj první singl Pon de Replay, který ji uvedl do světa hudebního průmyslu. V té době lidé o jejím talentu a udržení se v byznyse pochybovali. „Kolem hitu Pon de Replay se našli lidé, kteří mi říkali, že je roztomilá, ale neumí moc zpívat, ale že díky jejímu vzhledu je to vlastně jedno,“ svěřil se producent Evan Rogers a dodal: „Rozčilovalo mě to, protože jsem už tehdy věděl, že jednou bude zpívat písně jako Stay a Diamonds. Ale myslím si, že její talent lidé pochopili až s hitem Umbrella.“

Rihanna k jeho slovům ještě dodala: „Pamatuji si dobu kolem písně Pon de Replay, těchhle reakcí jsem měla až moc. Lidé mi říkali, že budu zpěvačka jednoho hitu. Já jsem ale pracovala tvrdě a dokázala jim, že se zmýlili. Když jsme přišli s druhým albem a hity SOS a Unfaithful, všechno bylo jinak.“ ■