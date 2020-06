Vejmělková, Bočanová a Paulová měly jet k moři: Místo toho film o ženské pomstě dotočily na koních v Beskydech

Zleva Mahulena Bočanová, Eva Vejmělková a Jana Paulová dotáčely poslední scény filmu Ženská pomsta v Beskydech. Foto: Lenka Hatašová/Ženská pomsta

Souhlasí s ním i Eva Vejmělková, která si ve filmu zahrála jednu z hlavních rolí podvedené manželky, a zároveň je i spoluautorka scénáře. „Mám radost z hereckého obsazení. Všichni jsme si rozuměli lidsky i profesionálně. Moc bych si přála, aby do kina přišly ženy všech generací a podívaly se společně s námi na problém nevěry z humorného nadhledu, protože lepší než slaný pláč je sladká pomsta. A nepřiberete po ní," dodává se smíchem.

"Já bych rád, aby se tato pohoda přenesla taky do filmu a potěšila diváky. A to nejen ženy. Do kina zvu také pány, aby věděli, co všechno jsou schopné provést podváděné ženy svým nevěrným mužům, když spojí své síly,“ doplnil ji manžel a režisér filmu Dušan Rapoš.

Kromě Evy diváci uvidí v hlavních rolích Mahulenu Bočanovou (53) a Janu Paulovou (65). „Já bych do kina pozvala všechny ženy, které byly podvedeny svými partnery, protože nakonec zjistí, že to není zase taková tragédie a že život může být zábavnější a zajímavější i potom,“ míní Bočanová.

„Mě ve filmu podvede můj kamarád a herecký kolega Petr Rychlý (54). Známe se dobře ze seriálu, kde jsme spolu hráli a improvizovali, takže doufejme, že naše scény budou vtipné a pobaví i v tomto filmu. Je to komedie a je hlavně pro ženy. Je o ženském přátelství, které vznikne na základě podobného životního zklamání a které je dokáže stmelit jako nic jiného," myslí si Jana Paulová. ■