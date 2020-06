Laciné a vulgární: Týnuš Třešničková odhalila ňadra v plavkách a pobouřila své fanoušky

Týnuš Třešničková Foto: Instagram Týnuš Třešničkové

Za tuhle fotku to pěkně schytala. Blogerka a youtuberka Týnuš Třešničková, která si před více než rokem prošla peklem kvůli popáleninám , se rozhodla předvést svou sexy figuru. Nasoukala se doma do plavek, ve kterých se vyfotila před zrcadlem. Místo obdivných zpráv ale přišla skoro samá kritika.

„Takže jestliže se letos nemůžu dostat na tropický ostrov, udělala jsem si ho doma,“ napsala si Třešničková k fotce ve dvoudílných plavkách. A právě horní část plavek pobouřila její fanoušky. Blogerka v nich totiž odhalila svá prsa a předvedla je jako tzv. underboob model, který odhaluje spodní část ňader.

„Jako žena se mi líbíš, ale ty plavky jsou strašný. Působí to lacině, vulgárně. Potkat v tomto nějakou slečnu, řekla bych si, že je to špatně zvolená velikost,“ přistálo Týnuš pod fotkou v komentářích. A kritika na její sexy figuru a vykukující prsa se rozjela. „Vysvětlí mi někdo prosím, co je to teď za laciný trend, s tím ukazováním prsou zpod plavek?“ stálo v dalších komentáři.

„Postavičku máš hezkou, ale ten vršek vypadá opravdu hrozně, promiň,“ pustila se do ní další z fanynek. Nutno říct, že za provokativní fotku to od svých sledujících Třešničková lehce schytala. Našli se ale i tací, kterým se odvážný model líbí. „Panebože. Já si nemůžu pomoct, ale tenhle underboob trend je strašně hot,“ napsala jedna z fanynek. „Mít takovou postavu, tak ani vršek bych nenosila,“ dodala další. ■