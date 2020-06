Žije, jen se nerad fotí! Tereza Kerndlová v bazénu zapózovala i s manželem. Oba dozlatova opálení

Tereza Kerndlová s manželem Reném, který se prý nerad fotí. Foto: Instagram T. Kerndlové

Z Marbelly se Kerndlová a její muž několikrát pokoušeli dostat domů, ale nepovedlo se. Na mysli ale zpěvačka neklesla a pobyt využila mj. k osvěžení svého profilu na Instagramu, kam postovala fotky z pláže nebo ze zahrady i zábavná „TikToková“ videa.

Mayer na záběrech většinou chyběl, což se neobešlo bez otázek fanoušků. „Můj manžel žije... on se jen nerad fotí!!!“ odpověděla zpěvačka čerstvě zveřejněným snímkem z bazénu, na němž oba pózují.

Dovolená už se Tereze krátí, domů se chystá 5. června. „Nevím, co by se mělo stát, aby to nevyšlo,“ doufá v brzké shledání s rodinou. ■