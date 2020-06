Machálková, Absolonová, Laffita nebo Šporcl s rodinou: Kdo další se přišel rozloučit s Evou Pilarovou (†80)?

Kolegové a přátelé přišli zavzpomínat na Evu Pilarovou. Super.cz

Do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově ve středu před polednem dorazila například Monika Absolonová (43), která své kolegyni v rámci obřadu na poslední cestu zazpívala. S květinou dorazil také Pavel Vítek v doprovodu svého partnera Janise Sidovského. „Vybavil jsem si jednu píseň, kterou jsem od ní vždycky miloval, ta píseň nebyla řadu let slyšet, ale pak si svoje místo na výsluní našla, a to byla píseň Requiem,“ svěřil Pavel Vítek. Vzpomínat s láskou bude na Evu Pilarovou také Leona Machálková (53).

Leona Machálková na rozloučení s Evou Pilarovou

„Budu na ni vzpomínat jako na někoho, koho jsem měla opravdu velice ráda, a na někoho, koho jsem si vážila, i jejího umění. Měla jsem velké štěstí, že jsem ji mohla dobře poznat a také si s ní zazpívat. Byly jsme v kontaktu po telefonu a naposledy jsme se viděly na pohřbu Karla Gotta, pak už jsme se osobně nepotkaly,“ řekla na rozloučení zpěvačka.

Na zádušní mši dorazila také herečka Bára Kodetová (49) s rodinou. „Nebudeme plakat, budeme na ni vzpomínat s obrovskou láskou, úctou, obdivem a nikdy na ni nezapomeneme,“ prozradila herečka, která přišla s dcerami a manželem Pavlem Šporclem.

„Je samozřejmě smutné, že jsme se nemohli rozloučit v tu chvíli, kdy ta smrt přišla, takže nevím, zda by byla spokojená, že to v tu chvíli nešlo, ale určitě to, že se tady scházíme, a to, že se nás sejde tolik a všichni její kamarádi, tak to si myslím, že musí každého potěšit, ať už nahoře, nebo dole,“ řekl houslista, který na zádušní mši také zahrál.

„Vzpomínám na ni jako na naši nejlepší zpěvačku a bezvadnou holku, znal jsem ji od začátku 60. let a zažili jsme spolu mnohé a budu na to vzpomínat vždycky,“ řekl rockový zpěvák Pavel Sedláček. Vedle něho si zádušní mši nenechala ujít ani Jiřina Bohdalová (89), Hana Zagorová (73) se Štefanem Margitou, Vojtěch Dyk s manželkou nebo módní návrhář Osmany Laffita.

Osmany Laffita

„Znali jsme se léta, od doby, kdy jsem přijel do Česka. Už jsem ji znal osobně z Kuby, kam jezdila na festival. Vzpomínat na Evičku budu neustále. Byli jsme dobří kamarádi, když moje máma slavila 70 let, tak jí Evička dělala oslavu. Ale jak říkám, neodchází a zůstává tady s námi,“ dodal návrhář. ■