Takového tátu by si přála každá dívka: Manžel zpěvačky Pink vzdal hold své dceři

Carey Hart s dcerkou Willow Profimedia.cz

„Moje sladká Willow. Kde vůbec začít. Ukázala jsi mi, co to znamená milovat dítě. Změnila jsi můj život od chvíle, co tvoje maminka otěhotněla. Vždycky jsem chtěl být otcem a děkuji ti za to, že sis mě vybrala za tátu,“ rozepsal se.

„Nepřestáváš mě udivovat. Jsi chytrá, přemýšlivá, soucitná, plná energie. Jedna z největších radostí mého života je pozorovat tě, jak rosteš v nezávislou osobu. Jednoho dne změníš svět, ty můj mrňousku. Nemohl bych být pyšnější a zamilovanější,“ dojal sledující na Instagramu svým postem.

Nezapomněl ale ani na svou slavnou manželku. „Díky, mamko Pink, za to, že jsi ji dobře uvařila.“

Motokrosový závodník na sociálních sítích často dokumentuje, jak děti učí všemožné sporty, od motokrosu až po horolezectví. Minulý měsíc sdílel fotku čerstvě ostříhané Willow na horolezecké stěně.

Pink a Carey často sklízejí obdiv nejen od fanoušků, ale i od kolegů ze šoubyznysu za to, jak vychovávají svoje děti a jsou jim dobrými příklady. Například v roce 2017 Pink dojala svět, když při přebírání hudební ceny popsala, jak dceři vysvětlovala, že je krásná taková, jaká je.

Kromě Willow mají Carey s Pink ještě tříletého Jamesona. ■