Hynek Čermák se pyšní svou o 21 let mladší manželkou a není divu: Tahle brunetka z Ulice je prostě krásná!

Hynek Čermák s manželkou Veronikou Michaela Feuereislová

Veronika Čermák Macková (26) hraje v seriálu Ulice učitelku Magdu, která se stará o svou maminku s Alzheimerem, v podání Yvetty Blanarovičové (56). Sympatická brunetka se před nástupem do nekonečného seriálu věnovala hlavně divadlu, 3 roky působila v angažmá v Pardubicích.

Mezi tímto hereckým párem je jednadvacetiletý věkový rozdíl, který pro ně ale není žádnou překážkou. Jiskra mezi nimi přeskočila během natáčení filmu Gangster Ka: Afričan, kde populární herec ztvárnil hlavní roli kontroverzního podnikatele a Veronika agentku tajné služby. Ve scénáři měli i žhavou intimní scénu.

Přesto, že by se Veronika kromě herectví mohla se svou postavou a vizáží věnovat například modelingu, má úplně jiné zájmy. Je velkou milovnicí zvířat, a to hlavně psů. S manželem si pořídili australského ovčáka, který dostal jméno Joey Tribbiani, podle stejnojmenné postavy z legendárního seriálu Přátelé. A právě čtyřnohý kamarád ji přivedl k myšlence, že by chtěla ostatním zvířatům pomáhat ve větší míře.

Herečka se proto seznámila s odbornicí na výcvik psů pro vyhledávání pašovaného zboží, munice a mrtvých zvířat. Z projektu byla tak nadšená, že se s profesionální kynoložkou a cvičenými psy vypravila loni na cestu do Konga. ■