Kamila Nývltová ničí minulost. Nechává si odstranit tetování, kde má data narození členů rodiny!

Kamila Nývltová Foto: archiv K. Nývltové

"Tenkrát jsem si to moc nerozmýšlela a nedopadlo to nejlíp. Mám to pět let a nyní přišel čas na odstranění. Mám za sebou jednu proceduru, bude to určitě běh na dlouhou trať, uvidíme, kolikrát ještě budu muset na odstranění jít," řekla Super.cz Kamila.

Přiznává, že jde o bolestivou metodu, ale ona naštěstí netrpí. "Nechala jsem si to umrtvit, je to stoprocentně lepší. Když je možnost, tak proč trpět," vysvětluje.

Důvodem zbavování se tetování je i práce. "Jedu příští rok evropské tour, tak i kvůli společenským šatům si to chci nechat odstranit. Nevypadá to dobře, žensky, elegantně," vysvětluje. ■