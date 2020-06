Z prince je tak trochu Otesánek: Co zmizel z obrazovky, Mirek Šimůnek necvičil a ztloustnul

Mirek Šimůnek byl k nepoznání. Herminapress

"Na působení na Primě budu rád vzpomínat, s týmem se máme pořád rádi a podporujeme se navzájem. Momentálně ale dělám produkci pro jinou televizi, internetovou, kde bude několik kanálů - pro děti, zábavní a také hudební. Oficiálně se rozběhne v červnu a já tam budu mít jeden pořad a se spoustou herců budeme natáčet také pohádky. Detaily ale zatím prozradit nemohu," řekl nám Mirek.

Vrátí se tedy tak trochu ke svojí princovské minulosti? "To ani ne. Budu mít vlastní show z úplně jiného ranku, to bude ale až v září. Něco takového tady ještě nebylo," říká Šimůnek, který na produkci pracoval i v karanténě. "Makal jsem na tom každý den. Pokud jde o další práci, vím o jednom seriálu v jiné televizi, ale také nemohu ještě konkrétně prozrazovat," dodal.

Jistá je tedy role v Cyranovi, kde možná Mirka v kudrnaté paruce nepoznáte. "Připadám si trochu jako Brian May z Queenů. Ta role je komediální," vysvětloval na kostýmové zkoušce, kdy měl trochu obavy, aby mu oblečení sedělo. "Měřili nás před karanténou a já jsem ztloustnul. Na kila to tedy nevím, ale nemohli jsme cvičit, a upřímně jsem na to neměl ani čas a náladu. Cvičit budu až tak za měsíc," přiznal, že svléknout do půl těla by si v současnosti rozhodně netroufnul. ■