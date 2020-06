Manželství na dálku! Žilková se natrvalo do Izraele nevrátí, zato její dcera Kordula ano

Veronika Žilková Super.cz

"Manžel přijede na dovolenou do Česka, od podzimu podle zdravotního stavu maminky budu pendlovat mezi Prahou a Tel Avivem, jsou to tři hodiny, není to tak hrozný," řekla Super.cz Veronika.

"Když byl manžel ve vládě, tak jsem ho neviděla o moc víc. Mně bude příští rok 60, jemu 65, tak si myslím, že v tomhle věku zvládneme dva roky něco jako třeba vojnu. Budu za nima lítat," usmívá se a zdůrazňuje, že letenky jí nebude platit stát, ale ona sama.

"Budu si letenky platit sama. Lidé mají o to nějak strach. Jako manželka velvyslance jsem měla nárok na letenku na dovolenou. Když budu více než 40 dní v Čechách, tak tento nárok už nemám. Budu si to platit sama. Tak nemusí mít nikdo strach, že mi to stát bude platit. Nebude," vysvětluje.

Dcera Kordula se v září do Izraele vrátí. "Kordulka jde na střední školu tam. Bude se svým tatínkem. Je dobrý otec, určitě to spolu zvládnou. Nebojím se o ně. Budou šťastní, že si budou moct dělat, co chtějí. Mají se rádi, jsou si hodně blízcí, užijou si to," dodala Žilková na otevření obchodu s dětskou módou na pražském Chodově. ■