Rozvod s Jakubem Prachařem začal: Agáta prozradila, jak spolu vycházejí

Agáta Prachařová Super.cz

"Jsem tři týdny po rozchodu, nevyšlo to, zase. Mám dvě děti, takže je to složitější, do toho jsem si našla kluka s dalšími dvěma dětmi," řekla Super.cz Agáta. Prozradila, že nyní by nějakou dobu chtěla zůstat sama.

"Zaměřila jsem se na sebe, hodně sportuju, běhám, šestkrát týdně chodím boxovat. Propadla jsem tomu," uvedla s tím, že na sebe má dostatek času, protože si děti střídá s jejich tatínky.

"Kuba nyní netočí, má hodně času, tak si děti střídáme často. Mirek si teď bere Kryšpína trochu méně, má práci. Ale pořád mám hodně volna," vysvětlila Prachařová, která je v rozvodovém řízení.

"Vše je na dohodě, co se týče rozvodu, jsme v začáteční fázi. S Kubou se domlouváme v pohodě," dodala. ■