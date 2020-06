Muž roku už vybíral svoje nástupce: Sám kvůli koronaviru přišel o mezinárodní soutěž, ale není prý všem dnům konec

Muž roku Vojtěch Urban vybíral svého nástupce. Super.cz

"Je to zajímavé vybírat svého nástupce. Sám jsem byl zvědavý, co nám sem dorazí za materiál. Dva předchozí castingy byly docela slibné, třetí bývá, jak jsem slyšel, nejsilnější. Ostatně i já byl loni na třetím. Dlouho jsem se odhodlával, než mě Lenka ukecala," přiznal Vojta, že nebýt moderátorky Lenky Špillarové z Primy, u které byl hostem v Mini Duelu, býval by si na soutěž sám netroufl.

A jaký by měl Muž roku podle něj být? "Určitě komunikativní, pozitivní, měla by z něj sálat dobrá energie, sympatie, charisma. Se vším ostatním už se dá pracovat. Třeba s tělem, protože finále bude až v říjnu. Ale výška by měla být také základ," míní Vojta, který doufá, že sám se ještě na mezinárodní soutěž dostane, jen v jiném než předpokládaném termínu. "Hlavně jsem ale rád, že jsem mohl poznat to prostředí," uzavřel. ■