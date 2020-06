Ukazuje špíčky i roztřesený zadek: Tahle oblíbená influencerka si zakázala zveřejňovat upravené fotky

Chessie King Profimedia.cz

Její hlavní doménou jsou fotky bez jakýchkoliv příkras a nedělá jí problém natočit i video, kde se jí třesou všechny špíčky na těle. A to patří Chessie mezi nadšence do cvičení a videa o něm točí i se svým snoubencem Mattem.

Chessie se nedávno svěřila deníku The Sun, že se začala cítit svobodnější, poté co se rozhodla, že na svém profilu nebude sdílet upravované fotky. Bála se, že ji budou lidé obviňovat za to, že podvádí. „Dokážu se postavit tak, že to vypadá, že mám naprosto štíhlé tělo, ale později jsem zjistila, že začínám mít určité sociální úzkosti, že bych mohla narazit na nějakého svého sledovatele a ten by si řekl, že nevypadám tak dobře jako na fotkách,“ svěřila se Chessie, kterou na Instagramu sleduje přes 800 tisíc lidí.

„Tehdy jsem začala přidávat vždy fotku, kde vypadám nejlépe a hodí se na Instagram a vedle toho snímek, který bych normálně vymazala a nevypadám na ní tak dobře jako na snímcích, které jsem dříve přidávala.“

„Nemohla jsem uvěřit tomu, kolik dívek mi psalo, že jsem statečná, že to přidávám,“ divila se šestadvacetiletá kráska. Přimělo ji to ale zamyslet se nad tím, jakým směrem se budou dále ubírat její účty na sociálních sítích a jak může pomoci ženám získávat sebevědomí, aby se necítily trapně za své křivky.

V minulosti si nemyslela, že by někdy na svůj profil přidávala své třesoucí se břicho, ale když zjistila, jak psychicky pomáhá ostatním vidět nedostatky u jiných a nestydět se za ně, už by se k postování dokonale upravených fotek nevrátila.