Už se nemůže dočkat natáčení: Tom Cruise údajně staví vesnici pro štáb Mission Impossible, aby jej ochránil před koronavirem

Tom Cruise Profimedia.cz

Uvedení filmu bylo přeloženo z července 2021 na listopad poté, co se v Benátkách, kde natáčeli, rozmohl virus a donutil štáb odjet do Británie. Herec dokonce na chvíli uvízl v hotelu v Benátkách, než zamořené město opustil. Po rozšíření pandemie se produkce zastavila úplně.

„Film je už tak o dost odložen a nevypadá to, že by se na tom v dohledné době něco změnilo. Tohle je cesta, jak dát věci opět do pohybu. Rychle a bezpečně,“ sdělil zdroj deníku The Sun.

Doplnil, že je momentálně téměř nemožné zajistit hotely, a tak měli na výběr buď tuto provizorní možnost, nebo odložit film o ještě déle.

„Je to drahé, ale Tom nikdy neváhal dělat věci větší a lepší než kdokoliv jiný,“ doplnil zdroj. Cruise zatím informace nijak nekomentoval a nic v tuto chvíli není oficiální.

První asistent režiséra Tommy Gormley v úterý pouze uvedl, že studia doufají, že se začne znovu točit od září. Ideálně ve všech plánovaných lokalitách. To by ale pro film nejspíš znamenalo další posun. ■