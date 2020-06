Monika Bagárová se rozněžnila nad dcerou: Podívejte se, jak to krásné mamince sluší s miminkem

Monika Bagárová Foto: Instastories M. Bagárové

Pojmenována byla po mamince šťastného tatínka, zápasníka MMA Machmuda Muradova. Bagárová se teď pochlubila roztomilými snímky s malou dcerkou v náručí. „Největší láska na světě,“ rozněžnila se zpěvačka nad svou princezničkou, kterou líbala v zavinovačce.

Malou Rumiu už si pochovala i její sestra. Otec Machmud zase zveřejnil rozkošný snímek, jak malou Rumiu drží za malinké prstíčky.

Bagárová rodila císařským řezem pár dní před finále SuperStar. Nemohla tak zasednout v porotě naživo, ale finále se zúčastnila virtuálně z pohodlí domova prostřednictvím obrazovky.

„Mateřství je tak nádherná záležitost, že se to nedá ani popsat, pokud to někdo opravdu nezažil. A Ruminka je navíc úplně zlatý miminko, takže já prožívám vlastně úplně nejšťastnější období svýho života,“ nechala se slyšet Bagárová, které to moc slušelo. ■