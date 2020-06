Habera si po skončení SuperStar nebral servítky: Tohle vzkázal kolegům z branže!

Porotci SuperStar s vítězkou Barborou Piešovou (vlevo) Foto: Instagram P. Habery

Habera po skončení soutěže tak trochu zabilancoval a nebál se pustit ani do svých kolegů z branže, kteří se někdy na podobné soutěže dívají skrz prsty.

„Je neuvěřitelné, že v tak malých zemích, jako jsou ty naše, se v této sérii objevilo tolik úžasně nadaných lidí. SuperStar je u nás od roku 2004 a přinesla na náš trh osvěžení v podobě nových tváří. Pamatuji si, jak hlavně ze začátku, někteří zpěváci-kolegové, neměli na tuto show pozitivní názor. Cítili se ohroženi, že je tito noví mladí lidé oberou o práci a budou jim brát kšefty. To se ale nestalo. Ukázalo se, co vlastně všichni víme, že za to, jací jsme dobří v tom, co děláme, si můžeme sami i se všemi následky,“ uvedl na Instagramu Habera, jenž se konkurence nebojí.

Vítězka Barbora Piešová a její proměna v Superstar

TV Nova

„Kvalitní konkurence nás může jen posunout dál, pokud o to stojíme. Nikdo nikoho neohrožuje a tito lidé jsou novou součástí naší umělecké rodiny a je třeba jim držet palce. Lehké to určitě mít nebudou a je lepší jim poradit, pokud to od nás budou chtít,“ míní.

Habera je rád, že je SuperStar stále úspěšná a umí přitáhnout diváky. „Gratuluji Barboře a také všem ostatním. Jsme výjimeční v tom, že dokážeme v lidech vzbudit emoce. Mě jste v tomto ročníku dojali, a to si myslím, že takové věci celkem zvládám, ze mě jste ve finále vytáhli slzy,“ dodal Habera.

Ten pochválil i své kolegy z poroty Patricii Pagáčovou (31), Leoše Mareše (44), Mariána Čekovského a Moniku Bagárovou (25). „Přinesli jste přesně to, co má mít každý, kdo chce dělat šoubyznys - profesionalitu, emoce, nadhled a zábavu! Už teď se těším na setkání s vámi,“ uzavřel Habera. ■