Kordula Stropnická po letech ve společnosti: Krásná dcera Veroniky Žilkové kašle na šoubyznys, ve stopách rodičů nepůjde

Dcera Veroniky Žilkové (58) a Martina Stropnického (63) a sestra Agáty Prachařové Kordula roste do krásy. Zatím to ale vypadá, že ve stopách svých rodičů nebo sestry nepůjde. "Raději bych zkusila něco jiného. Jak to vidím, není to nic pro mě. Spíš bych šla jinou cestou," řekla Super.cz Kordula.