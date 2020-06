Před koronavirovou krizí se měla Podzimková s Černým stěhovat do New Yorku. Česko prý ale natrvalo neopustí

Barbora Podzimková do ciziny na dlouho neprchne.

Kromě kariéry rozvíjí Podzimková ale také na vztah s hudebníkem Albertem Černým. Topmodelka a frontman kapely Lake Malawi se nastěhovali do společného bytu v Praze a docela se jim daří pracovat na svých kariérách a rozvíjet vztah. „Já vnímám Prahu a Českou republiku jako domov. Vždy se sem ráda vracím. Mám tady byt a vše se proto snažím vyvážit,“ říká Podzimková, pro kterou to nejsou planá slova.

„Předtím, než začala pandemie, jsme měli s Albertem v plánu se na čas přestěhovat do New Yorku,“ prozrazuje sympatická Češka, která ale zřejmě nezopakuje scénář svých kolegyň z agentury Elite Prague Lindy Vojtové, Barbory Šefrnové, Terezy Bouchalové či Adriany Čerňanové, jejichž domovem se stala Amerika. „Jsem cestování otevřená, ale nevím, jestli bych se chtěla stěhovat natrvalo. Kdybychom se stěhovali spolu, tak by to bylo zase jiné a dávalo by to větší smysl,“ říká Bára Podzimková. ■