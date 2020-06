Kvůli koronaviru musí Doležalová posunout o rok natáčení filmu se světovými hvězdami: Vše se děje z určitého důvodu

Eva Doležalová nemůže odletět do USA. Super.cz

„Letadla už létají, ale do Spojených států nepouští nikoho než americké občany. Na ambasádě mi říkají, že to bude trvat plus minus měsíc. Momentálně nikdo neví, jak to bude dlouho trvat,“ krčí rameny kráska, která ale nezahálí. Natočila v Praze nový krátký film, který aktuálně stříhá, a píše další scénář.

Kvůli pandemii musela filmařka o rok odložit natáčení celovečerního filmu s názvem Kudlanka. V tomto snímku ve francouzsko-kanadské produkci se měla objevit další zajímavá jména. Na druhou stranu ale dostala šanci natáčet film v Praze. „Díky tomu jsem si uvědomila, že věci se dějí z určitých důvodů. Vidím to jednoduše. Zasáhlo to všechny lidi v jakékoli branži. Když budeme pokračovat v práci a pokoušet se přebít tu sílu větší sílou, tak se vše podaří,“ filozofovala mladá umělkyně. ■