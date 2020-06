Ve filmech této krásné Češky hrají hollywoodská esa. Její zatím poslední objev je ale z Prahy

Modelky spojily síly. Super.cz

„Přijela jsem v březnu na týden. Měla jsem tady režírovat reklamy a fotit. V den, kdy jsem měla odlétat na Ukrajinu na natáčení, se ale všechno zrušilo, a musela jsem tak zůstat,“ říká filmařka, která kromě stříhání již natočených projektů roztočila nový film, který nese název Raven. Jako kulisa jí posloužila vylidněná Praha. „Měla jsem šanci využít prázdnou Prahu a talentované herce a kameramana,“ prozradila v našem rozhovoru Doležalová.

Eva již natočila několik filmů v Americe, ve kterých se objevily hvězdy jako Sean Penn, Suki Waterhouse, syn slavného otce Jack Kilmer, Clara McGregor, která je dcerou Ewana McGregora, nebo megahvězda sociálních sítí Lucky Blue Smith.

V aktuálním snímku dostal hlavní roli Stanislav Majer, jednu z postav ztvárnila i topmodelka Barbora Podzimková. „O Báře jsem pro tuto roli dlouho přemýšlela. V myšlence obsadit ji mě utvrdil náš manažer Saša Jány. Barča pro mě udělala casting a byla překrásná. Je to člověk, ze kterého něco vyzařuje, aniž by hrál,“ chválí kolegyni Eva.

Pro mladou modelku z agentury Elite Prague to nebyla první zkušenost před kamerou, neboť natočila mnoho reklamních kampaní, poprvé ale hrála ve filmu. „Byla jsem hodně nervózní. Ale nakonec jsem to snad dobře zvládla,“ říká vítězka světového finále Elite Model Look z roku 2014.

Sama Doležalová začínala kariéru jako modelka, poté si vyzkoušela práci herečky a skončila za kamerou. Kolegyním ze světa módy proto ráda dává šanci, věří v ně. „Nevěřím na stereotyp, že modelka může zůstat jen modelkou. Cestovaly jsme, naučily se mnoho jazyků, poznaly různé kultury, naučily se komunikovat s cizími lidmi. Proto můžeme excelovat v různých branžích,“ popisuje svůj postoj Eva Doležalová. ■