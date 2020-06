8 slavných, které na škole šikanovali: Tyrani nejspíš valí bulvy, jak daleko to dotáhli

Tito slavní byli v dětství oběťmi šikany. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Eminem

Nejslavnější rapper světa se nikdy netajil tím, odkud pochází. Když vyrůstal, jeho rodina se hodně stěhovala a on často měnil školy. Jako nováček byl šikanován v podstatě neustále. Fyzické útoky byly na denním pořádku, po jednom takovém rapper skončil v nemocnici mimo jiné se zlomeným nosem. Šikanu adresoval také v některých svých textech, v songu Brain Damage například zmínil jméno konkrétního tyrana, který ho v dětství šikanoval. Za to si sice vysloužil od dotyčného žalobu, ale soud nakonec rozhodl v Eminemův (47) prospěch.

Kurt Cobain

Předčasně zesnulý frontman Nirvany Kurt Cobain si celý život připadal, že nikam nezapadá. Na škole měl svého času vážné problémy se šikanou. Důvod? Kamarádil se s homosexuálem. Ačkoliv sám gay nebyl, stal se terčem homofobů. Zpěvák sám přiznal, že ho to nijak nezasáhlo, a naopak byl rád, že ho považovali za homosexuála, neboť ho bavilo, že pobuřoval homofoby a zároveň uvítal, že se s ním nikdo nechtěl bavit.

Rihanna

Kdo by byl řekl, že i popová ikona jako Rihanna (32) byla obětí šikany, že? Barbadoská zpěvačka sklízela od dětství hodně posměšků kvůli svým křivkám, které nyní obdivují milióny fanoušků. Z otcovy strany podědila navíc irské kořeny, a tak ji šikanovali kvůli tomu, že její kůže nebyla „dostatečně černá“. S rasismem, už v jiné formě, se potýkala také v hudebním průmyslu napříč svou kariérou.

Christian Bale

Doposud nejlepší představitel Batmana Christian Bale (46) se proslavil už v roce 1987 díky snímku Říše slunce. Jeho spolužáci mu ale úspěch spíš záviděli, než přáli. Bale se nevyhnul fyzické šikaně, ale jak sám trefně uvedl: „Pokud jste v dětství prošli šikanou a posílilo vás to, je to životní lekce.“

Jackie Chan

Jackie Chan sám ve škole šikanoval spolužáky, a tak to jeho otec vyřešil tím, že ho poslal do školy bojových umění. A karta se obrátila. Pro neschopnost se bránit útoku se sám Chan stal obětí šikany. Šikanovaný byl až do doby, než se sám zastal někoho, komu bylo ubližováno. Naučil se bránit a proti šikaně vystupuje dodnes. Stal se také vzorem mnoha mladých lidí, kterým pomáhá také formou charitativní činnosti.

Demi Lovato

Demi Lovato (27) v dětství často nadávali, že je tlustá. Trapiči zpěvačku mnohdy dokonce pronásledovali až domů. Vše vyústilo tím, že se u ní vyvinula porucha příjmu potravy a závislost na drogách, a školy nakonec nechala a vzdělání si dokončila díky domácí výuce. Dnes je zpěvačka velkou bojovnicí proti šikaně a podporuje organizace, které se věnují této problematice.

Lady Gaga

Lady Gaga (34) mnohokrát hovořila o tom, že ji lidé nikdy nevnímali jako krásnou. Na střední škole ji ale kvůli zevnějšku šikanovali. Nejhorším zážitkem pro ni bylo, když ji chlapci hodili do kontejneru na odpadky, zatímco se přihlížející děvčata smála. Sama zpěvačka je zakladatelkou organizace, která podporuje mládež v tísni.

Jennifer Lawrence

Kdo by nemiloval sympatickou herečku Jennifer Lawrence (29), která si získala milióny fanoušků nejen svými hereckými výkony, ale také humorem a otevřeným přístupem? Ale ne vždy byla držitelka Oscara tak populární. Na střední nepatřila mezi oblíbené dívky a ty jí to často dávaly najevo. Školy často měnila, ale nenechala se hejtry převálcovat. A hleďme, kam až to dotáhla. Dnes se řídí jednoduchým mottem: „Don´t worry about bitches!“ ■