Volba nové Miss Táni Makarenko bude tajná operace: Krásky musí dva týdny mlčet, která z nich vyhrála

Taťána Makarenko už zná termín i podrobnosti finále své soutěže krásy. Super.cz

První oficiální párty po ukončení karantény nebyla pro Taťánu Makarenko (30) taková změna. "Přiznám se, že jsem byla hodně s přáteli, takže už jsme měli večírky doma. Jen mě mrzí, že je to jenom do jedenácti, tak to pořádný mejdan nebude, ale už jsem byla natěšená, tak jsme s přáteli přišli mezi prvními," svěřila v koktejlovém baru, kde se popíjelo francouzské šampaňské.