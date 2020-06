Zuzana Bubílková (68) je nejstarší youtuberkou střední Evropy. Dívají se na ni i její devadesátiletí rodiče!

Zuzana Bubílková má vlastní kanál na Youtube. Super.cz

"Když jsem asi před třemi měsíci dělala rozhovor s youtuberem, už jsem nevěděla, na co se ho ptát, tak jsme se začala zajímat o to, co bych měla dělat, abych se stala nejstarší youtuberkou ve střední Evropě. V rádiu, pro které pracuji, se toho chytli s tím, že je to výborný nápad. Teď po koronaviru se to začalo realizovat, budu mít youtuberské jméno Bába Bubu na Youtubu a tady už pro něj točím," prozradila nám.

Nejenže se moderní techniky nebojí ona, ale ani její rodiče. Mamince je devadesát let, tatínkovi dvaadevadesát. "Každý mají svůj počítač, táta na něm dokonce i upravuje fotky, za pandemie na internetu platili účty i objednávali i nákupy. Takže sledovat mě určitě budou," ujistila nás Zuzana. V naší reportáži nám povyprávěla i o tom, jak pandemii zvládal její syn, který žije v Americe. ■