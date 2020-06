Úplnej magor, řekl Jiří Macháček o nové roli. A pochválil kostým jako ze sci-fi porna

Jiří Macháček jako Ruda ve filmu Bourák Video: Total Helpart/T.H.A.

„Ruda je majitel bušírny, tedy herny s výherními automaty, kterému se od prvního momentu začne sypat domeček klopotně vystavenej z karet, takže by nám ho na jednu stranu někdy mohlo být i líto, ale protože propadl dojmu, že ke štěstí vede jen jediná možná cesta, a sice přes prachy, tak se mu můžeme směle i smát. Krom toho by se o něm taky dalo s úspěchem říct, že je to úplnej magor,“ představuje Macháček svou postavu.

Jeho filmovou manželkou je Petra Nesvačilová, která jako Jiřina miluje svého psa Edýnka a křiklavé barvy a vzory. „Když jsem ji uviděl v kostýmu, tak jsem si musel říct jupí, konečně natáčím německé sci-fi porno! Petra ale na každý pád potvrdila pravidlo, že blbou ženskou dokáže zahrát jenom ženská, která je chytrá,“ říká Macháček.

Petra Nesvačilová jako Jiřina ve filmu Bourák

Total Helpart/T.H.A.

Ten má mimochodem ve filmu i akční scény jako rvačky. Kvitoval je, přišly zavčas.

„To je takovej klukovskej sen, když je vám deset nebo čtrnáct, tak si říkáte, pokud budu hrát někdy ve filmu, tak jedině rvačky a akční scény. Takže když se vám tenhle sen splní ve věku, kdy už vás zvolna začíná opouštět vaše pověstná leopardí mrštnost, tak si říkáte, zaplať pánbůh, že se mi ten sen nesplnil třeba až v osmdesáti,“ dodal s úsměvem.

Jak si s nimi poradil, se diváci budou moci podívat od 11. června, kdy jde Bourák do kin. ■