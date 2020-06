Vítězka SuperStar dostává hodně pikantní zprávy: Nemravné návrhy a prosby!

Barbora Piešová je novou SuperStar. Foto: TV Nova

V neděli se stala novou SuperStar . Barbora Piešová si až nyní uvědomuje, čeho dosáhla. "Už si začínám uvědomovat, že to přichází. A také si uvědomuju, že všechno může rychle skončit. Je na mně, jestli fanouškům stále budu dávat jíst, nebo to nezvládnu a vše pomalu zase usne," řekla Super.cz Bára.

Zpěvačka už začíná přemýšlet, kam povedou její kroky. "Uvažuji, co dál. Řeším spolupráce, vlastní tvorbu," vysvětluje.

Podpatky ani večerní šaty už na ní ale zřejmě neuvidíte. "Jsem Barbora Piešová, holka s keckama a kšiltovkou. Já se tak narodila, vystihuje mě to. Když se člověk na mě podívá, ví, že jsem to já. Cítím se bezpečnější," prozrazuje vítězka SuperStar.

Barbora Piešová a její proměna v Superstar

TV Nova

Bára je v tuto chvíli nezadaná. Přiznává, že jí chodí hodně zpráv a nabídek, na které ale nereaguje. Dokonce dostává i vtipné návrhy. "Jestli prodám tanga za 300 euro, nebo jestli si vyfotím chodidla. Určitě by to bylo finančně zajímavé posílat lidem troje tanga týdně. Ale zatím to neplánuju," vtipkovala zpěvačka.

Bára prý uvažuje, že by se přestěhovala ze Slovenska do Česka. "Přemýšlím, že to udělám. Určitě do Prahy. Česko je trošku otevřenější," míní rodačka ze slovenského městečka Prievidza. ■