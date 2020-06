Anička Polívková a tanečník Michal Kurtiš se spolu objevili na křtu knihy: I po rozchodu k sobě mají blízko

Zdravili se polibkem na tvář a na akci si spolu popovídali. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a Herminapress

Dle snímků je patrné, že k sobě mají dcera Bolka Polívky (70) a profesionální tanečník i po rozchodu stále blízko a napjatá atmosféra mezi nimi rozhodně nepanuje. Pozdravili se polibkem na tvář a během křtu spolu mile konverzovali.

Herečka byla od rozchodu naposledy spojovaná s o třináct let mladším hercem Jiřím Matouškem, se kterým se loni vypravila na dovolenou do Mexika. Na veřejnosti se bok po boku ukázali ještě na podzim, když vyrazili na premiéru do kina, ale od té doby se po nich slehla zem.

Přestože ze svého soukromí toho Anička ani Michal příliš neprozrazují, vypadají oba spokojeně. Tanečník navíc značně prokoukl. Nechal si znovu narůst delší vlasy a fotografům s úsměvem pózoval i se svým věrným čtyřnohým přítelem. ■