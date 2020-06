Rozlučka v plavkách u bazénu: Tereza Kerndlová těsně před odjezdem ze Španělska ukázala sexy postavičku

Tereza Kendlová už se těší domů. Foto: Instagram T. Kerndlové

Když letos v únoru balila kufry na dovolenou do Španělska, ani omylem Terezu Kerndlovou (33) nenapadlo, že v zemi stráví tak dlouhou dobu. Zpěvačka s manželem odletěla do španělské Marbelly, kde její rodina vlastní dům, a to před vypuknutím koronavirové pandemie. Místo pár dní u moře se jim pobyt prodloužil na více než 3 měsíce.

Po několika týdnech, kdy byli zavření doma a nemohli ani na procházku, už si může Tereza užívat na plážích a u moře. Návrat do Česka je pro ni ale v posledních dnech prioritou. Na konci května si zpěvačka mohla koupit letenky zpět domů a nyní začíná konečně balit.

„Dneska nám definitivně potvrdili náš let na 5. června. Nevím, co už by se mělo stát, aby to nevyšlo. Den 104,“ napsala si zpěvačka na sociální síť k fotce, na které si v plavkách užívá v bazénu. Kerndlová se po neplánovaně dlouhé dovolené, kdy uvízli ve Španělsku už nemůže dočkat své rodiny a návratu. ■