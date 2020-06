Vignerová vypadá po porodu skvěle, zatím ale není na ideální váze: Partner ji má aspoň za co chytit

Už se zase chlubí štíhlýma nohama. Foto: eggcrsr (4x)

Před třemi měsíci byla Aneta Vignerová (32) ještě těhotná. Nyní se nejkrásnější Česka roku 2009 klidně odvážila k focení světové kampaně pro prestižní anglickou značku kočárků. Výsledek je fantastický, vypadá to, jako by si modelka Aneta Vignerová na to, že je maminkou, spíše jen hrála.