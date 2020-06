Pomáhají proti patní ostruze, říká o Adjustačních ponožkách® fyzioterapeutka

Patní ostruha patří mezi nejčastější komplikace nohou. Trpí jí velká část lidí starších 40 let. Příčinou je totiž špatné držení těla, nevhodná obuv a další špatné návyky. Jak předejít patní ostruze, aniž by bylo zapotřebí chirurgického zákroku? Na to jsme se zeptali fyzioterapeutky Marcely Ehlové, DiS.

Jak předejít patní ostruze, aniž by bylo zapotřebí chirurgického zákroku? Foto: Pro-nožky Original s.r.o.

Jaké jsou první příznaky patní ostruhy? Většinou pacienti přicházejí kvůli bolesti (paty). Ze začátku je bolest trápí pouze občas, takže si člověk řekne, že to přejde. Časem se bolesti začnou objevovat častěji či prohlubovat a v leckterých případech dělat ze života peklo. Je možné jejímu vzniku nějak předcházet? Ano. Ale nejprve si každý položme otázku, zda celkově nasloucháme svému tělu a zda se preventivně snažíme, aby nás nebolely nejen nohy, ale celé tělo. Patní ostruhy totiž může způsobovat například vadné držení těla. Jako prevenci doporučuji dle mých zkušeností určité cviky pro kvalitní funkční chodidlo zahrnuté právě do celé postury těla. Jaký přístup v terapii se vám osvědčil? V první řadě jsem pro konzervativní postup. Ale vše záleží na tom, v jakém stavu pacient přijde, jak dlouho potíže má a jaký je jeho přístup. Dle mého názoru závisí především na samotném pacientovi, zda se zbaví svých bolestí. Záměrně uvádím slovo bolestí, protože patní ostruha je kostěný nárůstek, který sám nezmizí. Lze jej chirurgicky odstranit, ale tento postup nedoporučuji, neboť nic neřeší v případě, že pacient nezačne se sebou něco dělat. Každý člověk by měl popřemýšlet, co je v životě pro něho důležité a jak se k tomu postaví. Pokud nebude cvičit a dodržovat určitá pravidla, je bohužel možné, že se mu zmíněné problémy časem vrátí. Co říkáte na Adjustační ponožky® jako terapeutickou pomůcku? Adjustační ponožky® doporučuji. Mám s nimi sama velmi dobrou zkušenost, o kterou se ráda dělím se svými pacienty. Jsou velmi příjemné. I moji pacienti si je moc chválí.

Řekla bych, že spíše větší přínos mají v rámci prevence, ale přínos vidím i v léčbě patní ostruhy. Prevence je však v tomto ohledu nesmírně důležitá, proto bychom ji rozhodně neměli podceňovat. Mají Adjustační ponožky® pozitivní vliv v případě patní ostruhy? Ano, ovlivňují nejen cévní, ale i mízní systém těla. Dále měkké tkáně na chodidle včetně lýtek, koneckonců i celé dolní končetiny. Protože nošením Adjustačních ponožkek® se snižuje svalové napětí, a tím se dostávají chodidla včetně celého těla do harmonie. O Marcele Ehlové Marcela Ehlová, DiS. je fyzioterapeutka z Orlickoústecké nemocnice, kde působí již jedenáct let. Zaměřuje se na miminka, která cvičí zejména Vojtovou metodou. Mezi její další zájmy patří podiatrie u dětí i u dospělých. O Adjustačních ponožkách® Originální Adjustační ponožky® slouží jako terapeutická pomůcka pro vbočený palec, kladívkové prsty, křeče v prstech, unavené a bolavé nohy, otoky, patní ostruhu, kuří oka a jiné problémy. Díky speciálním meziprstním oddělovačům pomáhají zrychlovat krevní oběh, čímž podporují regeneraci nohou. ■