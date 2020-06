Modelka Iskra Lawrence promluvila o rasismu: Strachuje se o budoucnost míšené dcerky

Iskra Lawrence s měsíční dcerkou Profimedia.cz

Její holčička je totiž mulatka, tatínek Philip Payne je černoch, a Iskra je připravená dceru ochránit od rasistických útoků, ať to stojí, co to stojí. „Tohle je moje krásné nevinné děťátko. Jako tvoje matka tě budu chránit za každou cenu. Ale vím, že to nikdy nebude stačit. Barva tvé pleti ovlivní tvůj život způsobem, kterému nikdy nebudu schopná porozumět.“

„Tvůj otec tě bude muset naučit věci, které jsem jako privilegované bílé dítě nemusela znát. Tví přátelé budou muset být tvými spojenci a zastávat se tě, kdykoliv ti bude kvůli barvě tvojí pleti hrozit nebezpečí nebo smrt.“

Lawrence dále apelovala na sledující, aby se v dané problematice náležitě vzdělávali a vyjádřili svůj nesouhlas s nastalou situací, která je v USA momentálně možná větším problémem než pandemie koronaviru. ■