Po konci v televizi musí Michal Kavalčík hubnout kvůli roli, k níž se vrací: Za 16 let nabral 16 kilo

Michal Kavalčík přibral 16 kilo za 16 let. Super.cz

Už to bude měsíc, co oznámili jeho konec na Primě, kde moderoval pořad Divošky. Nyní se Michal Kavalčík (44) věnuje práci v rádiu a také začal zkoušet muzikál. V Divadle Bez zábradlí v díle Cikáni jdou do nebe už před šestnácti lety hrál, takže si roli jen opráší. Zato bude muset něco udělat s postavou.

"Loučení s Divoškami na Primě bylo smutné, prožil jsem tam hezké tři roky, ale třeba se tam na podzim zase v něčem uvidíme. Pracuje se na něčem, co by bylo podobného formátu, to znamená domácí videa. Ale na kdy se to stihne, to bohužel nevím," řekl Super.cz.

Na divadelním jevišti se zatím také neobjevuje. "V divadle Broadway se zatím jedou koncerty pro 100 lidí a tím, že nejsem profesionální zpěvák, mě vynechali. Ale těším se na září, kdy se vrátí muzikály jako Muž se železnou maskou nebo Trhák, ke kterému pojedeme opět turné," vysvětlil.

Nejdříve ho tak diváci uvidí právě díky muzikálu Cikáni jsou do nebe, který se zkouší v Divadle Bez zábradlí. "Premiéra bude už v létě, plánuje se venku pod širým nebem, vypadá to, že budeme hrát na Konopišti, možná vyjde i Loket," upřesnil Michal.

Horší už je to, že by určitě neoblékl staré kostýmy z doby, kdy hrál stejnou roli poprvé. "To bylo v dubnu v roce 2004, před šestnácti lety, kdy jsem měl o šestnáct kilo míň. Mám ještě měsíc, takže makám na tom, abych aspoň něco shodil," uzavřel. ■