Kateřina Kaira Hrachovcová prý kalhoty nepotřebuje: Dostane vás do varu pokérovanými sexy nožkami!

Kaira Hrachovcová své nožky vystavuje ráda... Foto: Super.cz/Instagram K. Hrachovcové

Herečka Kateřina Kaira Hrachovcová (45) patří k dámám, které s věkem zrají jako kvalitní červené víno. Ač už za pět let vstoupí do klubu padesátnic, pořád vypadá skvěle a moc jí to sluší. A také to není žádná stydlivka!