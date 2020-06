Do vítězky SuperStar se pustili diváci: Během zpěvu se sesypala, při vyhlášení vítěze byla emočně plochá

Výhru 2 milióny korun si odnesla Barbora Piešová. Foto: archiv TV Nova

Od castingu šedá myška se zvučným hlasem, která se v každém kole za pomoci profesionálního týmu měnila před očima. Přestože její vizáž prošla velkou proměnou, její osobnost zůstala stejná a ani vidina hvězdné kariéry na tom nic nezměnila. Barbora je prostě svá, bez přehnaných gest a emocí. Ty dala najevo až ve finále během své poslední písně, kdy ji z očí vytryskly slzy, čímž dojala i Leoše Mareše (44) a Patricii Pagáčovou (31). Při vyhlášení vítěze ale zůstala Bára v němém úžasu s vytřeštěným pohledem, což nemohou někteří diváci překousnout a do mladé zpěvačky se v diskuzích naváží, že neměla z výhry značnou radost.

„Žádné emoce, žádné slzy dojetí, štěstí, vůbec tam z ní nic nešlo ven. Vůbec nic. Řekla jen, že si koupí nové tlumiče a že děkuje za make-up,“ rozohnil se jeden z fanoušků pořadu. Jinému vadilo, že během své poslední písně byla Barbora naopak dojatá až moc. „Gratuluji, ale nebude to mít lehké, pokud se nenaučí zvládat svoje emoce. Se prostě na konci sesypala. Letošní SuperStar byla nejslabší ve všem, ostuda.“ „Zpívá pěkně, ale do showbyznysu se vůbec nehodí. Neumí se chovat a vyjadřovat. V těch medailoncích to dnes bylo vidět a ta závěrečná řeč, to bylo jakože co?“ přidává se další nespokojený fanoušek.

Barbora Piešová a její proměna v Superstar

TV Nova

Nenávistné komentáře ale naštěstí vystřídaly i ty pozitivní, které Bářinu bezprostřední povahu vyzdvihují. „A já jí fandím...od dob Langerové konečně nevyhrála tuctovka se stejným hlasem, napodobujícím všechny ty "mega star v sukních," chválí jedna z divaček.

Zastání našla i u slavných tváří. Například Viktor Vincze, manžel slovenské moderátorky Adely Vinczeové (39), dříve Banášové, která SuperStar v minulosti moderovala, se neubránil dojetí z finálového vystoupení. „Barbořina poslední píseň byla jedním z nejsilnějších zážitků v historii vystoupení SuperStar. Se slzami v očích jsme stáli před obrazovkou. Bravo!“ ■