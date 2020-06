Je lepší zepředu, nebo zezadu? Bendová už je připravená na plavkovou sezónu

Je lepší předek, nebo zadek? Foto: Super.cz/Instagram A. Bendové

Rodinný domek za Prahou vnímá Alice Bendová (46) jako ráj na Zemi. Těší se z rozlehlé užitné i relaxační zahrady, bazénu, a dokonce tam chová slepice a králíka. Mohlo by se zdát, že je to ideální místo, kde by člověk chtěl strávit léto ve světě změněném po pandemii koronaviru.