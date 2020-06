SuperStar 2020 zná svou vítězku: Něžná kráska s hlasem jako zvon rozplakala i Mareše

Barbora Piešová je novou československou SupeStar. Foto: TV NOVA

Barbora Piešová a její proměna v Superstar

TV Nova

Do finálové trojice nakonec nepostoupili Giovanni Ricci a Dominika Lukešová, což mnohé překvapilo. O to těsnější byly pak výkony top trojky ve složení Diana Kovaľová, Martin Schreiner a Barbora Piešová. Vítěz ale mohl být jenom jeden.

V prvním kole excelovala Bára s písní I´m So Excited. Ve druhém, československém kole předvedla neméně přesvědčivý výkon s písničkou Milovanie v daždi, a porotu absolutně odrovnala v kole třetím songem Next To Me.

Výkonem dojala k slzám i samotného Leoše Mareše (44). Že bylo vítězství zasloužené, se shodli i porotci, mezi nimiž překvapivě, virtuální formou zasedla i novopečená maminka Monika Bagárová.

Bára si odnesla nejen výhru dva milióny korun, ale také zkušenosti, které jsou k nezaplacení, jak by mohla jako bývalá účastnice SupeStar potvrdit i sama Bagárová. ■