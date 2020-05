Finále SuperStar si Monika Bagárová nakonec nenechala ujít: Takhle to seklo novopečené mamince jen několik dní po porodu

Monika Bagárová ve finále SuperStar ukázala i dcerku Rumiu. Foto: TV NOVA

O to víc diváky překvapilo, když porota opravdu „zasedla“ v plném počtu. Mezi Leošem Marešem (44), Pavolem Haberou, Patricií Pagáčovou (31) a Mariánem Čekovským se totiž objevila obrazovka, ze které se usmívala Monika z pohodlí domova.

Kolegové z poroty se pochopitelně zajímali, jak se má její holčička. „Ruminka je momentálně s babičkou a čekáme, až se probudí a bude mít hlad,“ vysvětlila Monika, které to neskutečně slušelo. Monika hodnotila výkony soutěžících pouze v první půlce večera, neboť se musela věnovat dcerce, což jí rozhodně nikdo nezazlíval. Vyhlášení vítěze si ale nenechala ujít.

„Já si nemohu odpustit reakci. Já si připadám, jak je tu Monika s námi na obrazovce, jako v nějakém sci-fi. Prostě Star Wars hadr jako,“ komentoval vtipně formu Moničiny přítomnosti Leoš Mareš a zároveň už před první komerční přestávkou navnadil, že se diváci mohou těšit i na malou Rumiu naživo.

A jak řekl, tak se stalo. Hned v dalším vstupu Monika přinesla ukázat dcerku na obrazovku. Zachumlaná v peřinkách holčička nebyla skoro vidět, navíc zaujala „krycí pozici MMA zápasníka“, jak to nazvala její maminka, s ručičkou před obličejem.

„Mateřství je tak nádherná záležitost, že se to nedá ani popsat, pokud to někdo opravdu nezažil. A Ruminka je navíc úplně zlatý miminko, takže já prožívám vlastně úplně nejšťastnější období svýho života,“ odpověděla Bagárová na dotaz kolegů, jak se cítí. A nebylo těžké jí to uvěřit, celý večer opravdu jen zářila. ■