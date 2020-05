Rodit měla už včera: Muzikálová zpěvačka si vyvolává porod skleničkou červeného vína

Ivana Korolová před podolskou porodnicí. Foto: instagram I. Korolové

Místo toho, aby rodila, odpovídala ještě fanouškům na chatu na Instagramu. "Jak je vidět, termín porodu nic neznamená," krčila Ivana rameny. "Těhotenství jsem si užívala na plné obrátky. Měla jsem kliku a netrpěla jsem žádnými nevolnostmi, to bych přála každému, svěřila.

"Na porod se moc těším. Jsem zvědavá, jaké to celé bude a věřím tomu tělu a miminku, že to společně zvládneme. A taky s tatínkem, který u porodu bude," upřesnila a vyfotila se i se skleničkou červeného vína, které prý pomáhá vyvolat porod.

Do práce chce naskočit co nejdříve. Už 1. srpna má první termín koncertu s kapelou, v srpnu by chtěla hrát i v muzikálu Noc na Karlštejně a od září by se ráda vrátila do své role Jane v Tarzanovi. Plánuje natočit i dva videoklipy k songům ze svojí první sólové desky. Ani v těhotenství nezahálela a stihla nadabovat i Simpsonovi a seriál Na vlásku, jak ujistila svoje fanoušky. ■