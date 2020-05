Přítelkyně Elona Muska prozradila, jakou přezdívkou říká synovi: Zní mnohem lépe než jméno X AE A-Xii

Grimes se pochlubila přezdívkou pro syna. Profimedia.cz

Kolem jména novorozeného chlapečka zpěvačky Grimes (32) a miliardáře Elona Muska (48) bylo od začátku velké pozdvižení. Jméno X Æ A-12 ostatně není úplně běžné, takže se není čemu divit. Co se nejprve zdálo jako vtip, je ale realitou, i když hrdí rodiče museli chlapci jméno nakonec maličko pozměnit kvůli kalifornským zákonům, které nepovolují arabské číslice ve jméně. Z chlapce je tedy X AE A-Xii .

Novopečená maminka jméno už i rozklíčovala, z čehož vyplynulo, že by mělo znít Ex Ash A Twelve. I když Musk uvedl v podcastu Joe Rogan Experience na pravou míru, že jeho plné znění je Ex Ash Archangel Twelve. Doplnil, že jméno bylo převážně nápadem jeho partnerky, kromě číslovky, která je poctou jeho oblíbenému letounu.

Grimes pak pro Bloomsberg uvedla, že chlapečkovi říká prostě Little X. To zní ostatně mnohem jednodušeji a trochu méně jako čárový kód. Nadaná umělkyně uvedla v losangelské galerii svou první výstavu vizuálů. V rámci exhibice mají návštěvníci také možnost vydražit kus její duše. Jedná se o zcela legitimní záležitost a zpěvačka tím chtěla naznačit, že pokaždé, když umělec prodá své dílo, prodává s ním i kousek sebe. ■