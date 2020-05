Hrabě Domenico Martucci čelí výhrůžkám a vydírání: Bývalý milenec Ivety Bartošové (✝48) má poslat 300 tisíc

Domenico Martucci čelí vydírání. Michaela Feuereislová

Oč jde? Žádost o peníze mu poslala osoba, která prý vede skupinu, která Domenicovi již několik let systematicky ničí pověst. Dáma se ale ocitla ve svízelné finanční situaci a slibuje, že za poskytnutou částku je ochotna skupinu vymazat. "Tahle nabídka se nebude opakovat, Co vy na to?," napsala mu. Celou nabídku zpěvák zveřejnil na Facebooku, příspěvek už ale smazal.

"Člověk, který přeje smrt nemocným dětem, které jsem pozval na dovolenou s rodinami, si dovoluje požádat mě o půjčku. A ještě mi vyhrožuje. Podle mě je to zlá osoba, která si v životě zaslouží přesně to, co má," říká k tomu Martucci. ■