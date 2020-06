Nikol Štíbrová sexy jako nikdy předtím! Na nových fotkách je k nepoznání

Nikol Štíbrová Foto: Anna Koniaeva

"Oslovila mě fotografka Anna Koniaeva, že by mě chtěla vyfotit do svého portfotila. A mně se strašně líbily její fotky, čišela z nich ženskost. Máťa už zase chodí do školky, tak jsme na to vlítly," řekla Super.cz Nikol.

"Takhle výraznej make-upu jsem ještě asi neměla, ale líbilo se mi to. Je to prostě zase něco jinýho. Obdivuju holky, co umí líčit, já když si chci udělat linku, stojí mě to hodně nervů, uchošťourů a odličovacích přípravků. A stejně to nikdy nevypadá takhle," dodala Štíbrová. ■