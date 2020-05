První mejdan po otevření barů: Rapperka Šarlota ho oslavila v proklatě hlubokém dekoltu

Šarlota se ukázala v proklatě hlubokém dekoltu. Super.cz

Konečně jsou otevřené bary a to se muselo oslavit. Radovala se i zpěvačka Šarlota Frantinová (23), která s partnerem vyrazila na párty hned, jak to bylo možné. "Připadám si, jako bych byla na večírku po třiceti letech," svěřila Super.cz.

"Člověk to bral jako samozřejmost, teď jsem si užila i ty chvíle, kdy jsem se v koupelně líčila, nebo si vybírala oblečení. Najednou jsem se víc zamýšlela, co se hodí," řekla nám zpěvačka, která zvolila sáčko, v němž vynikl její dekolt tak, že se jí jen málokdo podíval do očí.

Šarlota si užívá i to, že se během karantény přestěhovali s přítelem do nového. "Z bytu 2+1 jsme teď v třípatrovém domě, který jsem okamžitě zvládla zaplnit svými věcmi, takže partner šílí. Ale konečně mám to, po čem jsem celý život toužila. Vlastní šatnu," pochlubila se nám. ■