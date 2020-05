Sexy tělo Vlaďky Erbové nikdo nehýčká: Jak se cítí, když je už rok bez chlapa?

Vlaďka Erbová je už rok sama. Foto: archiv V. Erbové

"Ano! Jsem šťastná... Bez výčitek, bez předstírání, bez namlouvání si něčeho, že to je jinak, než to vypadá. Nevypadá. Je! Dnes je to rok, co jsem sama. Jeden rok v životě člověka je okamžik, který bilancovat nestíháš, jak moc utíká. Já stíhám. Snad poprvé v životě cítím ten vnitřní klid, to zastavení se a rozkoukávání něčeho tak kouzelného, co mi roky zpátky proplouvalo mezi prsty, aniž bych si to mohla vychutnat, prožít," zamyslela se Vlaďka.

"Jeden rok bez muže, muže s velkým M, kterého nehledám, který si mě najde sám. Najde si mě u dětí, kterým věnuji všechen svůj čas, když zrovna nepracuji. Čas přijmout situaci přesně tak, jak je, a pochopit, proč mám dar žít tento život, vidět opravdové přátelé a rodinu, co nekoukají na svůj čas, svoje síly ani na svůj vlastní komfort, když chtějí pomoci. A že se prosypali sítem pravosti. Děkuji za ně, za každého jednoho z nich," oceňuje ve svém instagramovém postu ty, kdo jí zůstali.

"Děkuji za tento nádherný rok, který mě posunul jako žádný předtím, a jako by mě právě tento rok otevíral ty opravdu těžké, ale pravé dveře, za kterými cítím klid, jistotu a poznání opravdového života, který má trošku jiné základy, než jsem si vůbec uměla představit," uzavírá Erbová. ■